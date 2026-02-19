5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Bende anneyim, pişmanım!
Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire mahkemede, "Bende bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Uyguladığım hareketten dolayı çok pişmanım" dedi.
Olay, iddiaya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana geldi.
Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan
adli süreçte, hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından
tutuklama kararı verilmişti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün
ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan sanık hemşire H.D.B'ye
söz verdi. H.D.B, "Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir
şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum. Ben
bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım
hareketten dolayı" dedi.
Sanık müdafi avukatı Mustafa Çakrak, annenin hamile iken bebeğe down sendromu
teşhisi konulduğunu belirterek, "Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla
ilgili illiyet bağı kurulmamış müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum"
ifadesini kullandı.
Davacı vekili Av. Sait Bolat, "Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur.
Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını
talep ediyoruz" dedi.
Öte yandan, her iki taraf da gelen Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul etmedi.
Beyanların ardından mahkeme başkanı sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik hususların tamamlanması karar verirken, duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.