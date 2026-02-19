5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Bende anneyim, pişmanım!

Olay, iddiaya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana geldi. Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte, hemşire H.D.B. hakkında görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklama kararı verilmişti. Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan sanık hemşire H.D.B'ye söz verdi. H.D.B, "Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum. Ben bir anneyim ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı" dedi.



Sanık müdafi avukatı Mustafa Çakrak, annenin hamile iken bebeğe down sendromu teşhisi konulduğunu belirterek, "Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.



Davacı vekili Av. Sait Bolat, "Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi.



Öte yandan, her iki taraf da gelen Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul etmedi.



Beyanların ardından mahkeme başkanı sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik hususların tamamlanması karar verirken, duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.