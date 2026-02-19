Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Erzincan Tercan'ın kurtuluş etkinliklerinde yağmur altında kaydedilen bir video, sosyal medyada "koruma polisinin şemsiye taşıması" üzerinden tartışma başlattı. Tepkilerin ardından açıklama yapan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, durumun kısa bir kesitten ibaret olduğunu ancak oluşan izlenimden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi.
Sosyal medyada yer alan görüntüler, kamuoyunda gündem oldu. Bazı vatandaşlar, koruma polisinin şemsiye taşımasına tepki gösterdi.
KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA
Tartışmaların büyümesi üzerine Kaymakam Duman, fotoğraf eşliğinde yazılı bir açıklama yayımladı. Yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu belirten Duman, kamuoyundaki hassasiyeti anladığını ifade etti.
"SORUMLULUĞU ÜZERİMDE GÖRÜYORUM"
Kaymakam Duman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim."