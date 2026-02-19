BUÜ'de promosyon rekoru: Personel başına tek seferde 115 bin lira!

İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BUÜ'de promosyon rekoru: Personel başına tek seferde 115 bin lira!

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2026-2029 dönemini kapsayan banka promosyon ihalesini tamamladı. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile varılan anlaşma sonucunda, yaklaşık 7 bin üniversite personeline kişi başı tek seferde 115 bin lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ödemelerin Haziran ayı içerisinde hesaplara geçeceğini duyurarak sonucun tüm üniversite ailesine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 17:35, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 17:37
Yazdır
BUÜ'de promosyon rekoru: Personel başına tek seferde 115 bin lira!

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, banka temsilcileriyle yaptıkları promosyon görüşmelerini tamamladı. Yeni dönemde bir kez daha Türkiye Ekonomi Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ödemelerin haziran ayı içerisinde olacağını aktardı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tamamlanan promosyon görüşmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversitemiz banka promosyon süreci kapsamında 12 Şubat 2026 tarihinde Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi gerçekleştirilmiş; ihale süreci kişi başı 111 bin lira teklif ile sonuçlanmıştır. İhale sonrasında, ihale komisyonu tarafından yürütülen görüşmeler neticesinde promosyon tutarı kişi başı tek seferde 115 BİN liraya yükseltilerek Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile anlaşmaya varılmıştır" dedi.

Rektör Yılmaz; "Maaş Promosyon anlaşması 01 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2029 dönemini kapsamaktadır. Promosyon ödemeleri Haziran ayı içerisinde yapılacaktır. Yaklaşık 7 bin personelimiz var. Sonuç hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber