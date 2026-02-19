Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüşle başladı. TÜİK verilerine göre, ilk el konut satışları %2,1, ikinci el satışlar ise %5,9 oranında azaldı. Ancak genel düşüşe rağmen ipotekli satışlarda yaşanan %15,7'lik artış, konut kredilerine olan ilginin yeniden canlandığını ortaya koydu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İpotekli konut satışları 20 bin 263, diğer konut satışları 91 bin 217 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

