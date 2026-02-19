Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da köprüden düşerek derede akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen dere üzerindeki köprüden düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.