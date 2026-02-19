Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Peynir ekmekle açılan oruca üzüldü, 22 yıllık geleneği başlattı

Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde, dönemin muhtarı merhum Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce bir kamyon şoförünün zor şartlarda iftar yapmasından etkilenerek başlatılan ücretsiz iftar geleneği bu yıl da devam ediyor. Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında araçları durduran köylüler, tanımadıkları yüzlerce yolcuya gönül sofralarını açarak Anadolu ruhunu yaşatıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 19:43, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 19:46
Peynir ekmekle açılan oruca üzüldü, 22 yıllık geleneği başlattı

Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan ramazanda yoldan geçenlere oruç açtırma geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Kırıklı köyünde dönemin muhtarı Alim Aşkın tarafından 22 yıl önce ücretsiz iftar programı başlatıldı.

Gümüşhane-Erzincan kara yolunun 24. kilometresinde, Gümüşhane-Kelkit-Köse yol ayrımında bulunan köyde, bu yıl da gelenek devam ettirildi.

Program kapsamında durdurulan araçların sürücüsü ve yolculara yemek ikram edildi.

Köy muhtarı Fikret Bulut, gazetecilere, yaklaşık çeyrek asır önce başlatılan oruç açtırma geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Geleneğe ilişkin bilgi veren Bulut, "Burada bir kamyonet şoförünün peynir ekmekle iftarı açtığını gören rahmetli Alim hocamız köy halkı ile görüşüyor. Bu geleneğimiz bu şekilde başlıyor. Bugünlere kadar geliyor." dedi.

Gönüllü insanların destekleriyle geleneğin devam ettiğini belirten Bulut, "Bizler de onları burada temsil ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Köye iftar yapmak için gelen Celal Torun ise üç yıl önce ramazanda oğlunun Kırıklı köyünden geçerken köy muhtarı tarafından durdurulduğunu anlatarak, "Oğlumu aradığımda Kırıklı köyünde iftar yaptığını söyledi. Çok mutlu oldum. Bu geleneği başlatmış olanlara, sebep olanlara Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şoförlerden Sezgin Yüksel de Tokat'tan Trabzon'a giderken iftar yapmak için durdurulduğunu anlatarak, "Ben yoluma devam edecektim. Muhtarım önümü kesti. Bana sürpriz oldu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

