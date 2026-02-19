Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayını tebrik etti.

Rahmet ve bereket mevsiminin Türk milleti ve bütün İslam alemi için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "Vatanı, milleti, bayrağı ve canından aziz bildiği değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş kardeşlerimizi de şükranla yad ediyor, hepsine bereketli ömürler temenni ediyorum. Şehitlerimizin aziz emanetleri olan sizlere, şehit ailelerine Rabb'im her daim sabrı cemil ihsan eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, İslam inancına göre nübüvvetten sonra en yüce makamın şehadet olduğunu belirtti.

Vatanı, milleti, inancı, milletinin istikbali için, canından geçmenin, şüphesiz fedakarlığın ve kahramanlığın en büyüğü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şehitlik mertebesine ulaşmak Allah katında ne kadar kıymetli ise geride kalanların sabırlı ve metanetli olmaları da aynı derecede kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu hassasiyeti her zaman gözettiğinin, asaletlerini ve metanetlerini her zaman koruduğunun bizler yakın şahidiyiz. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik"

Bin yıldır yaşadıkları bu toprakları ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçtiklerini anımsatan Erdoğan, Haçlı Seferleri'ne, Moğol saldırılarına, işgal teşebbüslerine maruz kaldıklarını kaydetti.

Nice şehirlerin talan edildiğini, kasabaların, köylerin defalarca yakıldığını, yıkıldığını ve harap olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Günde beş defa gökyüzüne yükselen Ezan-ı Muhammedi'leri susturamadılar. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Şunu bugün bir kez daha gururla söylemek istiyorum, can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik, fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik. Karşılaştığımız bütün badirelerden, şehitlerimizden aldığımız ilhamla Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı bu ruhla galip geldik. Kıbrıs'ta akan kanı bu ruhla durdurduk. 15 Temmuz Destanını bu ruhla yazdık. Ekonomik saldırıları, milli birliğimizi ifsat etmeye yönelik manipülasyonları ve dezenformasyon kampanyalarını bu ruhla bertaraf ettik. Yaklaşık 50 yıldır devam eden terörle mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Burada şu hususu da hatırlatmakta fayda görüyorum, şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler, vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de tam 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın, bu emanetlere gölge düşürmemenin mücadelesi veriyoruz."

"Kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de farkındayız"

Erdoğan, bugün dünya siyasetinin yeni baştan şekillendiğini, yakın çevrede çok ciddi krizler, çatışmalar ve gerilimler yaşandığını ifade etti.

"Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, tekellerine aldıkları hak, hukuk, özgürlük kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış canavar olduğunu hepimiz bir kez daha görüyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimiz tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu zorlu süreçleri hamdolsun çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye kendi güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil, sınırların ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Savunma sanayinde 23 yılda geldiğimiz seviye zaten ortada. Daha önce yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olduğumuz bu alanda şimdi yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. İnşallah yarın sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Cenabı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Azmettik, çalıştık, kendimize güvendik ve işte 23 yılda buralara geldik. Şimdi sahadaki tüm bu kazanımlar kalıcı hale getirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Şehit Aileleri İle İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye çalışmalarına değinerek, "Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 5 Ağustos 2025'ten beri yürüttüğü çalışmalarını dün itibarıyla nihayete erdirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bunlar yaşanırken, komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız menziline ulaştıracağız. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz ruhlarını incitmeden, şühedanın kemiklerini asla sızlatmadan başarmak niyetindeyiz."

"Aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz"

Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri rahatsız edecek hiçbir girişime, söze, tavır ve eyleme müsamahalarının olmadığını ve olamayacağını en iyi şehit yakınları ve gazilerin bildiğini belirterek, "Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar, Türkiye'nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim hüsnü niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz." dedi.

Şehit ailelerinin kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu emanete layıkıyla sahip çıkmak boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

Devletin dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden Erdoğan, "Siz şehit yakınlarımız için son 23 yılda daha önce gündemde bile olmayan nice hizmeti, imkanı, hakkı, kolaylığı devreye aldık. İlave istihdam hakkından aylıklara, gazilerimize bakım desteğinden araç alımında ÖTV muafiyetine, yavrularımızın özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasından faturalarda ve seyahatlerde indirim hakkına çok geniş bir yelpazede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk." şeklinde konuştu.

"Şehit yakını ve gazilerin kamuda istihdamı 52 bine ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1995 ile 2002 yılları arasında sadece 6 bin 315 şehit yakını ve gazinin kamuda istihdamının sağlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"18 Eylül'de yaptığımız 630 atama ile bu sayı 52 bine ulaştı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 4 bin 227 okul, cadde, sokak ve kamu alanına onların isimlerini verdik. Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize 31 bin 271 madalya tevcihini tamamladık. Daha burada sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkanı Allah'a hamdolsun şehit yakınlarımızın istifadesine sunduk. Aile, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarımız bir yandan, Milli Savunma Komisyonumuz diğer yandan AK Parti'mizin ilgili birimleri bir başka koldan seferberlik ruhuyla şehit yakını ve gazilerimizin derdiyle yakından dertlenmekte, talep ve beklentilerine çözüm üretmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimizin her an yanında yakınında olmaya çalışan bakanlıklarımızı ve tüm kurumlarımızı yürekten tebrik ediyorum."

Şehit yakınlarını bundan sonra da yalnız bırakmayacaklarını ve onlara her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu duygularla Ramazan-ı Şerif'inizin tekrar mübarek olmasını diliyorum. Bu ay boyunca tutacağınız oruçların, yapacağınız ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize, ülkem ve milletim adına buradan şükranlarımı sunuyorum." dedi.