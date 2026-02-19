Bakan Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına toplantıya katılan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen insani krizin devam ettiğini belirterek, hızlı ve koordineli şekilde uluslararası düzeyde adımlar atılması gerektiğini söyledi. Fidan, "Sayın Başkan, katılımcılar, iki yıl süren büyük acılar sonrasında, Başkan Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala hassas ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir. Bu nedenle hızlı, koordineli ve etkili bir müdahale şarttır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'nin istikrara kavuşması ve toparlanmasına yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin sahadaki katkılarına değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır" dedi.

"Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız"

Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, sivil alanlarda da katkı sunabileceğini ifade eden Fidan, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.

"Barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz"

Fidan, "Sayın Başkan, Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Böyle bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı için bu hedefe ulaşmak için çalışalım" ifadelerini kullandı.