TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Bakan Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenen Gazze Barış Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 20:17, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 21:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye geldi. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına toplantıya katılan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen insani krizin devam ettiğini belirterek, hızlı ve koordineli şekilde uluslararası düzeyde adımlar atılması gerektiğini söyledi. Fidan, "Sayın Başkan, katılımcılar, iki yıl süren büyük acılar sonrasında, Başkan Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala hassas ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir. Bu nedenle hızlı, koordineli ve etkili bir müdahale şarttır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'nin istikrara kavuşması ve toparlanmasına yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin sahadaki katkılarına değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır" dedi.

"Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız"

Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, sivil alanlarda da katkı sunabileceğini ifade eden Fidan, "Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" dedi.

"Barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz"

Fidan, "Sayın Başkan, Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Böyle bir barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı için bu hedefe ulaşmak için çalışalım" ifadelerini kullandı.

