TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Bakan Tekin: Çocuklarımıza şehitlik ve gazilik şuuru kazandıracağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayının ilk iftarında Erzurum'da şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Müfredat programlarında yapılan köklü değişikliklere değinen Tekin, her dersin içeriğine çocuklara vatan, bayrak ve ecdad sevgisi aşılayacak unsurlar eklediklerini belirtti. Tekin, "En önemli görevim, bu aziz mirası gelecek kuşaklara şuurla aktarmaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 20:34, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 20:40
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, "Şehit ve Gazi Aileleri ile İftar Programı"nda, Türkiye'nin dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Devletsiz hiçbir dönemin olmadığını kaydeden Tekin, "Her dönem devletimiz, çağının en güçlü medeniyetini inşa eden devletlerinden birisi oldu. Bunu nasıl başarıyoruz, nasıl başardık? Çünkü biz bu gelenekte çocuklarımıza, gençlerimize doğdukları andan itibaren devlet, devlet geleneği, atalara, dedelere, kültüre, geleneğe saygıyı, bu ülkeyi bize vatan kılan büyüklerimize, atalarımıza saygı göstermeyi, onların emanetine canımız pahasına sahip çıkmayı öğrettiğimiz için güçlü bir devlet geleneğine sahibiz." diye konuştu.

Bugünkü çocuklardan gelecek kuşaklara taşınan güçlü bir toplumsal yapı ve toplumsal miras sistemi sayesinde güçlü bir devlet yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken gücü de sizlerden alıyoruz. Buradaki annelerin, babaların, kardeşlerin, çocuklarının bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olmalarından alıyoruz. Milli Eğitim Bakanı olarak, bir hemşeriniz olarak bana düşen en önemli görev, bu geleneği, bu sahip çıkma arzusunu, şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkma bilincini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak. Bunu yapmak için de bu kardeşiniz gece gündüz çalışıyor."

Okullardaki müfredat programına ilişkin Tekin, "Müfredatımızda programlarımızı değiştirdik. Her dersin müfredatına, bu konuda mutlaka çocuklarımıza şuur kazandıracak bir şeyler koymaya çalıştık. Bugünlerde bir dizi etkinlik yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta, çocuklarımızın okulun ilk açıldığı haftaya bayrak sevgisi, şehitlerine, atalarına, dedelerine, gazilerimize sevgi, saygı ve onların mirasını sahiplenme arzusunu, şuurunu verecek şekilde farkındalık oluşturmalarını, ailelerinin de çocuklarının bu yaptıklarıyla gurur duyacakları bir ortamın oluşmasını sağlamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının öneminden bahseden Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla ramazan başladı. Hepinizin ramazanını tebrik ediyorum. Allah, bayrama erişmeyi nasip etsin. Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı bir ay olarak yaşamamızı sağlayacak farkındalık etkinlikleriyle okullarımız bu hafta ramazan ayını karşıladı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarıyla birlikte yaptık. 81 ilde bu iftarlar organize ediliyor. Ben de sizlere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu ülke için yaptıklarınızdan dolayı, bu ülke için aynı şeyleri yapacak çocuklar yetiştirmek konusundaki azim ve kararlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, buradaki programın ardından, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katılarak öğrencilerle orucunu açtı.

