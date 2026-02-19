TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 4,27 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Papara varlıklarının ihale sürecini 4 Mart 2026 tarihine erteledi. Veri inceleme ve tesis ziyaretleri için yatırımcılara 2 Mart'a kadar ek süre tanınırken, teklif zarflarının teslim tarihi de 3 Mart olarak güncellendi.

TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papara varlıklarının satışına ilişkin ihale sürecinin 4 Mart'a ertelendiğini açıkladı. Daha önce 19 Şubat'a ertelenen ihalenin takvimi yeniden güncellendi.

Fon tarafından yapılan açıklamaya göre, veri inceleme ve tesis ziyaretinden yararlanmak için son tarih 16 Şubat'tan 2 Mart 2026'ya uzatıldı. Teklif zarflarının teslim edilmesine ilişkin son tarih ise 18 Şubat'tan 3 Mart 2026'ya ertelendi.

İhale ve açık artırma tarihi de 19 Şubat'tan 4 Mart 2026'ya alındı. Uzatılan süreler doğrultusunda ihale şartnamesinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

18 Şubat 2026 itibarıyla şartname alan yatırımcıların, isterlerse mevcut şartnamelerini güncellenen metinlerle değiştirebileceği, aksi halde mevcut şartnamelerin uzatılan sürelerle geçerli kabul edileceği ifade edildi.

Açıklamada, ihalede muhammen bedelin 4,27 milyar lira olacağı belirtildi.

