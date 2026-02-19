TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Bakan Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan ayının ilk iftarını Ankara'nın Akyurt ilçesindeki dünyaca ünlü bir otobüs fabrikasında işçilerle birlikte yaptı. İşçilerle yemek sırasına girip orucunu açan Işıkhan, fabrikadaki üretim aşamalarını yerinde inceledi. Bakan Işıkhan, "Ramazan boyunca işçilerimizle, emekçilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 21:47
Bakan Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk iftarını otobüs üretilen fabrikadaki işçilerle yaptı.

Işıkhan, dünyaca ünlü otomotiv ve makine imalat şirketinin Akyurt ilçesinde bulunan otobüs üretim fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika hakkında yetkililerden bilgi alan Işıkhan, iftar saatine yakın işçilerle sıraya girerek yemeğini aldı. Bakan Işıkhan, akşam ezanının okunmasıyla orucunu açtı.

İftarın ardından fabrika yetkilileriyle fabrikayı gezen Işıkhan, işçilerle sohbet etti, işlerinde kolaylık diledi.

Işıkhan, fabrikanın bölümlerini tek tek gezerek bir otobüsün üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Üretim bandından inen bir otobüsün şoför koltuğuna da oturan Işıkhan, otobüsün kokpitini inceledi.

- "Ramazanın hayır, huzur ve refah getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum"

Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik ederek, Allah'tan bayrama da kavuşturmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücünü oluşturan işçilerle iftar yaptıklarını belirten Işıkhan, fabrikada yaklaşık 4 bin 700 işçinin çalıştığını ifade etti.

Işıkhan, fabrikanın, Türkiye'nin çok önemli otobüs üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ramazanın başta ülkemiz olmak üzere İslam coğrafyasına ve diğer coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimize hayır, huzur ve refah getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan boyunca Allah nasip ederse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizle bir arada olacağız. Oruçlarımızı, sahurlarımızı buna göre planlıyoruz. Çünkü bu bizim için inanılmaz bir enerji kaynağı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na ulaşmak için fabrikalarımızı ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını belirliyoruz. İşletme sahiplerinin sıkıntıları, gereksinimleri varsa bunları birebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görüşüyorum, not alıyorum ve Kabinemizin diğer üyelerine iletiyorum. Hep birlikte bir ekibiz."

Fabrikada hem belediyelerin kullandığı hem de özel ulaşım firmalarına giden araçların üretildiğini ifade eden Işıkhan, işçileri tebrik etti.

Bakanlık olarak sendikalarla sosyal diyaloğa önem verdiklerini kaydeden Işıkhan, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ'ın da ziyarette yer aldığını bildirdi.

Işıkhan, ramazanda işçilerle iftar yapmak için gittikleri her ilde yine sendikalarla bir araya geleceklerini de ekledi.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş eşlik etti.

