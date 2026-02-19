AYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 23:05, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 23:06
Bakan Gürlek, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.