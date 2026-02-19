Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Memişoğlu: Sağlıktan memnuniyet 6,5 puanlık yükseliş kaydetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan ayının ilk iftarında sağlık çalışanlarıyla buluştu. Türkiye'nin son 24 yılda sağlıkta devrim niteliğinde bir büyüme yaşadığını belirten Memişoğlu, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının son bir yılda 6,5 puan arttığını müjdeledi. Bakan, "Dünyanın örnek gösterdiği bir ülkede sağlık hizmetini en başarılı şekilde sunan neferleriz" dedi.

Haber Giriş : 19 Şubat 2026 23:42
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığınca partinin Genel Merkezi'nde düzenlenen ve sağlık çalışanlarının yer aldığı iftar programına katıldı.

Buradaki konuşmasına "Ramazan ayının ilk gününde, ilk iftarda sizlerle olmaktan mutluluk duydum." diyerek başlayan Memişoğlu, sağlık camiasının büyük bir aile olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının, dertli olanlara derman sağlayan, empati kurup başkasının derdiyle dertlenip onu iyileştirmeye çalışan, çok yakını olsa dahi onu bazen ihmal ederek başkasının hayatını kurtaran insanlar olduğunu anlatan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının ramazanın en önemli ruhu olan empati ve başkasıyla dertlenme duygusunu hayatı boyunca düstur edinen insanlar olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, "Ben büyük ailemle daima gurur duyuyorum, gurur duydum. Onlar adına bu makamlarda oturup sizlerin, bu ailenin daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi çalışması için çaba harcadık, harcamaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetini en başarılı şekilde sunan neferleriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 24 yılda sağlık alanında tarihi gelişim ve büyüme süreci yaşadığına işaret eden Memişoğlu, "Bugün dünyaya sağlık hizmeti ihraç edebilen dünyanın örnek gösterdiği bir ülkede sağlık hizmetini en başarılı şekilde sunan neferleriz. O nedenle ben sizlere bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini paylaştı.

Sağlık hizmetleri memnuniyet oranının son bir yılda 6,5 puana yakın arttığına dikkati çeken ve gösterilen çaba için sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Memişoğlu, daha iyi ortamlarda sağlık hizmeti sunulması için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"(Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık) mottomuzla sadece bugünün sağlığını değil, geleceğin sağlığını da planlayan ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirme çabası içinde olan her bir sağlık çalışanına, her bir sağlık yöneticisine, her bir sağlıkla ilgili katkı veren siyasetçisine ve en önemlisi de sağlıkta büyük bir devrimi gerçekleştiren ve bunun liderliğini yapıp aynı zamanda dünyada barışın, iyiliğin lideri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum."

