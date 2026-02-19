Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının ardından tarihi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak adına kurulacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne asker göndermeye hazır olduğunu belirten Fidan, Gazze'nin yeniden imarı ve yerel yönetimlerin ayağa kaldırılması için Türkiye'nin seferberlik ruhuyla hareket ettiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 23:56, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 23:55
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı ilk Gazze Barış Kurulu toplantısının ardından AA ve TRT muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiyeye binaen söz konusu toplantıya Türkiye'yi temsilen katıldığını söyleyen Bakan Fidan, özellikle Gazze'nin yeniden inşasına ve güvenliğine yönelik çok önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.

Fidan, "Şu anda Gazze'nin yeniden inşası ve imarı söz konusu ve bu yapılırken Gazze'deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılması meselesi önemli. Bunlar için bir başlangıç bütçesine ihtiyaç var. Bugün bu manada önemli bir eşik aşıldı diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazır

Bölgede güvenliğin sağlanması sürecine temas eden Fidan, "Taraflar kabul ederse Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Biz aslında şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü'ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız. Müsait olan her alanda biz hiç beklemeden katkımızı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Gazze Temas Grubu olarak üyeler arasında hem koordinasyonun sağlanması hem de Gazze'deki durumun iyileştirilmesi için yoğun bir mesai verdiklerini vurguladı.

"Uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor"

Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor, hiçbir şekilde unutmamak, gevşememek gerekiyor. Aksi taktirde tekrar katliamlara, açlığa ve sefilliğe dönme durumu var Gazzeli kardeşlerimiz açısından. Onun için büyük bir sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza mücadele ruhuyla devam ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda ilk günden itibaren kesintisiz bir çabamız var. Türkiye bütün kurumları, kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle bu konuda bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmekte."

Bugün de bir geminin Türkiye'den Filistin'e yardım malzemesi götürdüğünü anlatan Fidan, özellikle Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Gazze'ye çok sayıda konteyner gönderme girişimlerinin olduğunu ifade etti.

Türkiye, Gazze'ye 20 bin konteyner göndermeyi düşünüyor

Fidan, Türkiye'nin bölgeye ilk etapta 20 bin konteyner göndermeyi düşündüğünü kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok hassasiyeti var." dedi.

Söz konusu konteynerlerin metal olması sebebiyle İsrail'in bu konuda çekinceleri olduğunu vurgulayan Fidan, bu konuyu bugün ilgili muhataplarıyla da görüştüklerini dile getirdi.

Fidan, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasında kurulan Filistin Teknik Yönetim Komitesi'ne de değinerek, 15 komite üyesinin burada görev yaptığını belirtti.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas'ı kabul ettiğini hatırlatarak, "Burada esas olan, Gazze yeniden ayağa kalkarken yerel yönetim organlarının halka götürecek temel hizmet unsurlarında ciddi bir yenilenmeye ve kapasiteye ihtiyacı var. Burada her şey yok edilmiş ve yıkılmış durumda. Bu kapasitenin ayağa kalkması için bizim gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye'nin, Gazze'nin hem insani yardım hem de kapasite artırımı anlamında her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Gazze'de güvenliğin sağlanabilmesi noktasında yerel polis gücünün oluşturulacağını, bu polislerin eğitimlerinin başlayacağına işaret eden Fidan, "Bu polis gücüne eğitim verme konusunda bizim taahhüdümüz var." dedi.

Türkiye, ABD-İran gerilimini yakından takip ediyor

Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İran müzakerelerinin esasen çok önemli olduğunu vurgulayan Fidan, şunları aktardı:

"Aslında umutlu olmak için neden çok. Özellikle umarız nükleer dosyada bir neticeye ulaşılır. Ancak diğer tarafta askeri hareketliliğin de arttığını bir taraftan gözlemliyoruz. Bu askeri hareketlilik devam eden müzakerelere bir baskı yapma amacı mı taşıyor, yoksa önceden karar verilmiş bir askeri harekatın hazırlığı mı bunu da yakından takip ediyoruz."

Fidan, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona gerek kalmadan sürecin bir müzakere ile çözülmesini umduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerde özellikle bazı konularda ilerleme sağlandığı yönünde olumlu sinyaller olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki bu sürecin nereye evrileceği ve bundan sonra tarafların sürece nasıl bakacaklarıyla ilgili konuları yakından takip ettiklerini kaydetti.

