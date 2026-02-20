İki bakanlıkta, bakan yardımcılıklarına atama yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 19 Şubat 2026 tarihli kararlarla Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında bakan yardımcıları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Ayrıca birçok ilde valilik görevlerinde değişiklik yapılarak kamu yönetiminde önemli bir kadro yenilenmesine gidildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 00:25, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 00:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 19 Şubat 2026 tarihli kararlarla kamu yönetiminde kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı.

Bakan Yardımcılıklarında Değişim

Adalet Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İçişleri Bakanlığı'nda 3 bakan yardımcısı görevden alınırken; Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir yeni bakan yardımcıları oldu.

Valilik Atamaları

Karar kapsamında birçok ilde valiler değişti.

Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane'ye yeni valiler atandı.

Kaymakam ve Üst Düzey Bürokrasi Atamaları

2026/63 sayılı kararın ek listesiyle:

Çok sayıda kaymakamın görev yeri değiştirildi,

Bazı kaymakamlar vali yardımcılığına yükseltildi,

Göç İdaresi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri gibi kurumlara üst düzey bürokrat atamaları yapıldı.

Genel Değerlendirme

Yayımlanan kararlar, merkezi yönetimde geniş çaplı bir kadro yenilenmesine işaret ederken, özellikle mülki idare kadrolarında dikkat çeken bir rotasyon ve terfi süreci başlatıldı.

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı;

- Bakan Yardımcısı Ramazan CAN,

- Bakan Yardımcısı Hurşit YILDIRIM,

- Bakan Yardımcısı Mehmet YILMAZ,

- Bakan Yardımcısı Niyazi ACAR,

görevden alınmış,

- Bakan Yardımcılığına Abdullah AYDOĞDU,

- Bakan Yardımcılığına Burak CEYHAN,

- Bakan Yardımcılığına Can TUNCAY,

- Bakan Yardımcılığına Sedat AYYILDIZ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı;

- Bakan Yardımcısı Münir KARALOĞLU,

- Bakan Yardımcısı Mehmet SAĞLAM,

- Bakan Yardımcısı Mehmet AKTAŞ,

görevden alınmış,

- Bakan Yardımcılığına, Hakkari Valisi Ali ÇELİK,

- Bakan Yardımcılığına, Afyonkarahisar Valisi Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI,

- Bakan Yardımcılığına Mehmet CANGİR, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Afyonkarahisar Valiliğine, Uşak Valisi Naci AKTAŞ,

- Hakkari Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim TAŞYAPAN,

- Uşak Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar KARTAL,

- Erzurum Valiliğine, Gümüşhane Valisi Aydın BARUŞ,

- Gümüşhane Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet AT AY, atanmıştır.

Ekli listede yer alan kişiler, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince hizalannda belirtilen görevlere atanmıştır.

19 Şubat 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

