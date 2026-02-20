17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
İki bakanlıkta, bakan yardımcılıklarına atama yapıldı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı kararla Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan ve Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal'ın ataması yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu atandı.

Ayrıca, Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı karar ile Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.

Kararla,
Burdur-Bucak Kaymakamı Bayram Gale Konya Vali Yardımcılığına,
Düzce-Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin Osmaniye Vali Yardımcılığına,
Mersin-Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç Bolu Vali Yardımcılığına,
Antalya-Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata Kütahya Vali Yardımcılığına,
Tekirdağ-Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç Sakarya Vali Yardımcılığına,
Diyarbakır-Kocaköy Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş Adıyaman Vali Yardımcılığına,
Kayseri-Yahyalı Kaymakamı Hamza Selçuk Hatay Vali Yardımcılığına,
Van-Saray Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına,
Şanlıurfa-Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt Sivas Vali Yardımcılığına,
Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Soner Divli ve Amasya-Gümüşhacıköy Eski Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı Niğde Vali Yardımcılığına atandı.

Öte yandan, Bayburt-Aydıntepe Kaymakamı Abdulkadir Nar da Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

Kararla, 8 vali yardımcısı ve 16 kaymakamın görev yeri değişirken, 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.

20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan kaymakam atamaları ise şu şekilde

