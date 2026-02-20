HSK'dan İstanbul'daki Asliye Ticaret Mahkemelerine İlişkin Karar

17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
İki bakanlıkta, bakan yardımcılıklarına atama yapıldı
İki bakanlıkta, bakan yardımcılıklarına atama yapıldı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

HSK'dan İstanbul'daki Asliye Ticaret Mahkemelerine İlişkin Karar

HSK kararıyla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ile birleştirildi. Dosyalar devredilecek, yargı çevresi il sınırı oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 06:16, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 06:20
Yazdır
HSK'dan İstanbul'daki Asliye Ticaret Mahkemelerine İlişkin Karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun 18 Şubat 2026 tarihli ve 282 sayılı kararı, 20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte İstanbul'daki ticaret yargısında önemli bir yapısal değişikliğe gidildi.

HSK, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerinin faaliyetinin durdurulmasına ve bu mahkemelerin İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ile fiilen birleştirilmesine karar verdi.

3 Asliye Ticaret Mahkemesi Kaldırıldı

Karara göre;

  • Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri
  • İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri
  • Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri

faaliyeti durdurularak yargı çevreleri yeniden düzenlendi.

Bu mahkemelerde bulunan tüm dosyaların İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredilmesine hükmedildi.

Yargı Çevresi "İstanbul İl Sınırları" Olarak Belirlendi

HSK, söz konusu mahkemelerin yargı çevresini ana ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkararak "İstanbul ilinin mülki sınırları" olarak yeniden tanımladı.

Bu düzenleme ile ticaret davalarında yetki alanı İstanbul genelini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber