HSK'dan İstanbul'daki Asliye Ticaret Mahkemelerine İlişkin Karar
HSK kararıyla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ile birleştirildi. Dosyalar devredilecek, yargı çevresi il sınırı oldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun 18 Şubat 2026 tarihli ve 282 sayılı kararı, 20 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte İstanbul'daki ticaret yargısında önemli bir yapısal değişikliğe gidildi.
HSK, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemelerinin faaliyetinin durdurulmasına ve bu mahkemelerin İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri ile fiilen birleştirilmesine karar verdi.
3 Asliye Ticaret Mahkemesi Kaldırıldı
Karara göre;
- Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemeleri
- İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri
- Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemeleri
faaliyeti durdurularak yargı çevreleri yeniden düzenlendi.
Bu mahkemelerde bulunan tüm dosyaların İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredilmesine hükmedildi.
Yargı Çevresi "İstanbul İl Sınırları" Olarak Belirlendi
HSK, söz konusu mahkemelerin yargı çevresini ana ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkararak "İstanbul ilinin mülki sınırları" olarak yeniden tanımladı.
Bu düzenleme ile ticaret davalarında yetki alanı İstanbul genelini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırıldı.