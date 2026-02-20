İçişleri Bakanlığında koltuğunu koruyan tek isim

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte kabineye bağlı iki kritik bakanlıkta üst düzey değişim yaşandı. Adalet Bakanlığı'nda dört bakan yardımcısının tamamı görevden alınarak yerlerine yeni isimler atanırken, İçişleri Bakanlığı'nda üç bakan yardımcısı değişti.

İçişleri Bakanlığı'nda ise dikkat çeken bir detay öne çıktı: Mevcut bakan yardımcıları arasında görevini sürdüren tek isim Bülent Turan oldu.

Adalet'te 4 Bakan Yardımcısı Birden Değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nda görev yapan dört bakan yardımcısının tamamı görevden alındı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı. Böylece bakan yardımcıları kadrosu tamamen yenilenmiş oldu. Bu değişiklik, yargı politikaları ve idari yapılanma açısından önemli bir kadro revizyonu olarak değerlendiriliyor.

İçişleri'nde 3 Değişiklik, 1 İstisna

İçişleri Bakanlığı'nda ise üç bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine yeni isimler getirildi. Ancak mevcut bakan yardımcıları arasında yer alan Bülent Turan görevini korudu.

Böylece Turan, İçişleri Bakanlığı'nda koltuğunu koruyan tek bakan yardımcısı olarak öne çıktı.

Turan-Yerlikaya Gerilimi Gündeme Gelmişti

Bülent Turan'ın ismi daha önce basına yansıyan bazı kulis haberleriyle de gündeme gelmişti. Önceki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde Turan ile Yerlikaya arasında görüş ayrılıkları yaşandığı ve bu durumun Ankara kulislerine yansıdığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar resmi makamlarca doğrulanmamış olmakla birlikte, yaşanan son atama kararları sonrasında Turan'ın görevine devam etmesi siyasi kulislerde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni Dönemde Dengeler Nasıl Şekillenecek?

Özellikle İçişleri Bakanlığı'nda kadronun büyük ölçüde değişmesine rağmen Bülent Turan'ın görevini sürdürmesi, Ankara'da "denge unsuru" yorumlarına neden oldu.