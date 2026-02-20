İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
İstanbul'da 55 olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
20 Şubat 2026
Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
32 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 32 şüpheli yakalandı.
Operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.