9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
İstanbul merkezli 9 ilde, yasal bahis sitelerinde görev yaptığı dönemde şüpheli bahis oynadığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.
Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.
Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında aşağıdaki kulüplerin bazı yöneticileri bulunuyor.
RAKİP TAKIMA BAHİS OYNAMIŞLAR
Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda, bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol maçı sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli tespit edildi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU
Hakkında gözaltı kararı verilen yöneticiler ve takımları şöyle:
Adana Demirspor-Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya
Ankaragücü- Adem Başbilen
Yeni Malatyaspor- Ahmet Topdağ
Antalyaspor- Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Tuncay Gülel
Bodrumspor- Caner Tuna
Göztepe- Enes Memiş
Giresunspor- Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban
Konyaspor- Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever
Alanyaspor- Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüoğlu
Denizlispor- Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya
Kocaelispor-Orhan Dönmez, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol
Gençlerbirliği- Süleyman Yurtseven
Sivasspor- Yasin Ocak
NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.
Eyüpspor Başkanı dahil olmak üzere birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi tutuklanmıştı.