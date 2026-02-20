İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
İstanbul merkezli 9 ilde, yasal bahis sitelerinde görev yaptığı dönemde şüpheli bahis oynadığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş : 20 Şubat 2026 08:50, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 11:04
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında aşağıdaki kulüplerin bazı yöneticileri bulunuyor.

RAKİP TAKIMA BAHİS OYNAMIŞLAR

Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda, bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol maçı sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli tespit edildi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Hakkında gözaltı kararı verilen yöneticiler ve takımları şöyle:

Adana Demirspor-Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Ankaragücü- Adem Başbilen

Yeni Malatyaspor- Ahmet Topdağ

Antalyaspor- Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Tuncay Gülel

Bodrumspor- Caner Tuna

Göztepe- Enes Memiş

Giresunspor- Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban

Konyaspor- Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever

Alanyaspor- Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüoğlu

Denizlispor- Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Kocaelispor-Orhan Dönmez, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol

Gençlerbirliği- Süleyman Yurtseven

Sivasspor- Yasin Ocak

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.

Eyüpspor Başkanı dahil olmak üzere birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi tutuklanmıştı.

