Avukatların savunma hakkı kaldırılmıyor, hakkın kötüye kullanılması önlenecek

İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak
Gürlek: Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Avukatların savunma hakkı kaldırılmıyor, hakkın kötüye kullanılması önlenecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutukluların avukatlarıyla görüşmelerine sınırlama getirileceği iddialarına açıklık getirdi. Gürlek, savunma hakkının ortadan kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirterek, düzenlemenin "hakkın kötüye kullanımını önlemeye" yönelik olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 08:57, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 09:00
Yazdır
Avukatların savunma hakkı kaldırılmıyor, hakkın kötüye kullanılması önlenecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, tutukluların avukatlarıyla görüşmelerine yönelik sınırlama tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce gündeme gelen düzenleme taslağına 80 baronun tepki göstermesinin ardından konuşan Gürlek, düzenlemenin savunma hakkını ortadan kaldırmaya değil, kötüye kullanımın önüne geçmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek, ceza infaz kurumlarında güvenlik risklerinin ortaya çıkması halinde, hakim kararıyla ve belirli sürelerle sınırlı bazı usuli tedbirlerin alınabileceğini belirterek, bunun hukuk devleti ilkesiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Savunma hakkının özüne dokunulmayacak

Akın Gürlek, kamuoyundaki eleştirilere yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"Savunma hakkının ortadan kaldırılması ya da özünün zedelenmesi gibi bir yaklaşımımız kesinlikle söz konusu olamaz. Mesele savunma hakkının kötüye kullanılmasının önüne geçmek."

Hiçbir hakkın sınırsız olmadığını belirten Gürlek, ceza infaz kurumlarında somut ve ciddi bir güvenlik riski ortaya çıkması halinde kanuna dayalı, hakim kararıyla ve belirli sürelerle sınırlı tedbirler alınabileceğini söyledi.

"Örgütsel talimat aktarımına araç olamaz"

Bakan Gürlek, özellikle terör ve örgüt suçları bakımından hassasiyet bulunduğunu belirterek, bazı görüşmelerin delillerin yok edilmesine ya da örgütsel talimat aktarımına araç haline gelmesi durumunda devletin kayıtsız kalamayacağını ifade etti.

"Bir görüşme delillerin yok edilmesine ya da örgütsel talimat aktarımına araç haline geliyorsa, hukuk devleti buna kayıtsız kalamaz. Terör ve örgüt suçlarında avukatların müvekkilleriyle görüşmesinde sıkıntı var" diyen Gürlek, tutuklular bakımından masumiyet karinesinin geçerli olduğunu ancak avukatların örgütsel süreçlerin parçası haline gelmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Düzenleme hakim kararı ve somut tespit şartına bağlı

Üzerinde çalışılan düzenlemenin çerçevesine de değinen Gürlek, her görüşmede otomatik bir uygulamanın söz konusu olmayacağını belirtti. Buna göre;

  • Öncelikle mahkeme kararı bulunacak,
  • Somut bir tespit yapılacak,
  • Tedbir belirli süreyle sınırlı olacak.

Bakan Gürlek, "Bu illa yüzde 100 her görüşmede uygulanacak diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

AİHM içtihatlarına atıf

Gürlek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da işaret ederek, terör ve örgüt suçlarında hakim kararı ve somut delil bulunması halinde avukat görüşmelerine getirilen kısıtlamaların makul görüldüğünü dile getirdi.

Mevcut Türk mevzuatında bu konuda açık bir düzenleme bulunmadığını belirten Gürlek, ihtiyaç duyulan düzenlemenin bu boşluğu gidermeye yönelik olduğunu söyledi.

Tutuklu-avukat görüşmeleri konusunda yapılması planlanan düzenleme, önümüzdeki dönemde TBMM gündeminde ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber