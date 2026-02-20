İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı

ABD Başkanı Trump, Obama'nın uzaylılara ilişkin açıklamasının ardından harekete geçti. Trump, Pentagon ve diğer yetkili kurumlara uzaylı ve UFO dosyalarının yayımlanması talimatını vereceğini söyledi

20 Şubat 2026 09:07
ABD Başkanı Donald Trump, savunma bakanlığı ve diğer kurumlara, uzaylılara ilişkin ellerindeki dosyaları yayımlama sürecini başlatmaları talimatını vereceğini duyurdu.

Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, savunma bakanından ve ilgili yetkililerden "uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili hükümet dosyalarının belirlenmesi ve yayımlanması sürecini başlatmalarını" isteyeceğini belirtti.

OBAMA'NIN YANITI GÜNDEM OLMUŞTU

Trump'ın açıklaması eski ABD Başkanı Barack Obama'nın uzaylılara ilişkin yaptığı açıklamanın ardından geldi. Geçen hafta sonu, podcast sunucusu Brian Tyler Cohen'in "Uzaylılar gerçek mi?" sorusuna Obama'nın verdiği yanıt sosyal medyada hızla yayıldı.

Obama, "Gerçekler, ama ben görmedim. Ve Bölge 51'de tutulmuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri başkanından bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa, yeraltında bir tesis de yok" demişti.

TRUMP'TAN OBAMA'YA SUÇLAMA

Perşembe günü Trump, Obama'yı "gizli bilgileri ifşa etmekle" suçladı. Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, "Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum" dedi ve Obama için, "Gizliliği kaldırarak onu zor durumdan kurtarabilirim" ifadesini kullandı.

Obama ise hafta başında yaptığı açıklamada, uzaylıların "bizimle temas kurduğuna" dair bir kanıt görmediğini belirtti; ancak "İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki, dışarıda bir yerde yaşam olma ihtimali yüksek," dedi.

Trump gazetecilere, dünya dışı ziyaretçiler olasılığı hakkında "Bu konuda bir görüşüm yok. Hiç konuşmam. Ama birçok insan konuşuyor ve birçok insan buna inanıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump ise bu hafta bir podcast yayınında, başkanın uzaylılar konusunda "doğru zamanda" yapmayı planladığı bir konuşma hazırladığını söyledi.

Bu açıklama Beyaz Saray için de sürpriz oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, kendisine bu konuda soru yöneltildiğinde gülerek, "Uzaylılarla ilgili bir konuşma benim için de yeni olur" dedi.

İDDİALAR 2017'DE GÜNDEM OLMUŞTU

UFO'lara ve hükümetin uzaylılarla ilgili bilgileri gizlediği iddialarına yönelik kamuoyu ilgisi, 2017'de eski Pentagon ve hükümet yetkililerinden oluşan bir grubun ABD medyasına donanmaya ait, tanımlanamayan cisimleri gösteren videoları sızdırmasının ardından yeniden artmıştı. Bu gelişmeler üzerine Kongre, Mayıs 2022'de son 50 yılın ilk UFO oturumlarını düzenledi. Yetkililer, donanma gemisi üzerinde süzülen yeşil üçgenler şeklinde görülen cisimlerin büyük olasılıkla insansız hava araçları olduğunu açıklamıştı.

O tarihten bu yana Pentagon, konuya ilişkin daha fazla şeffaflık sözü verdi. Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, askeri kaynaklı UFO ihbarlarının büyük bölümü çözümsüz kalırken, kimliği tespit edilen vakaların çoğunun zararsız nitelikte olduğu belirtiliyor.


