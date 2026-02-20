İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da, 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 09:46, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 09:47
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.