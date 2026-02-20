İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 2026 yılı başvuruları başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerel üretim potansiyelini katma değere dönüştürmeyi hedefleyen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında 2026 yılı başvuru döneminin başlayacağını bildirdi.

Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 2026 yılı başvuruları başlıyor

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye Topyekün Kalkınma" vurgusu yaparak, programın yeni dönem detaylarını paylaştı.

Türkiye'nin üretim altyapısını güçlendirmeyi ve illerin ekonomik potansiyelini canlandırmayı hedefleyen program ile 81 ilin tamamında stratejik yatırımların önü açılıyor.

81 ilde 324 yatırım alanına dev destek

Açıklanan programa göre, Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen toplam 324 yatırım konusu destek kapsamına alınacak. Yatırımcıların yerel dinamikleri harekete geçirmesi amacıyla her bir yatırım projesi için 301 milyon TL'ye kadar nakdi destek sağlanacak. Ayrıca, yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırım tutarının yüzde 50'si kadar vergi indirimi imkanı sunulacak.

Başvurular 2 Mart'ta başlıyor

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2026 dönemi takvimini de paylaşan Bakan Kacır, başvuruların 2 Mart - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edileceğini duyurdu.

İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarının destekleneceğini kaydeden Kacır, "Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli istihdam ve sürdürülebilir büyüme hedefi

Programla birlikte, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel kaynakların verimli kullanılması ve Anadolu'nun her köşesinde nitelikli iş gücü için yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan süreçte, başvuruların dijital platformlar üzerinden alınması ve şeffaf bir değerlendirme sürecinin işletilmesi bekleniyor.

Bakan Kacır, başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'" bilgisini verdi.

