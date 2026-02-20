Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 33,15, aylık yüzde 1,3 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 11:09, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 11:10
Yazdır
Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,15 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32,5 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,14, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,28 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,48, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,56 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 18,29 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 21,13 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 21,79 ile bina bakım masrafları, yüzde 24,52 ile binalar, yüzde 25,7 ile malzemeler ve yüzde 32,44 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 72,78 ile veteriner harcamaları, yüzde 44,95 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 40,37 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 38,98 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 34,37 ile hayvan yemi olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 1 alt grup azalırken 2 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren alt grup yüzde 3,45 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Daha az artış gösteren alt gruplar yüzde 0,69 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 0,93 ile tarımsal ilaçlar olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,43 ile veteriner harcamaları, yüzde 2,36 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,33 ile malzemeler, yüzde 2,18 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,15 ile hayvan yemi, yüzde 2,04 ile bina bakım masrafları, yüzde 1,86 ile binalar ve yüzde 1,39 ile makine bakım masrafları olarak kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber