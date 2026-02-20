'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Eczacılık fakültesi kontenjanlarının % 23 oranında azaltılmasına takdir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul "Eczacılık Fakültelerinin yüzde 24 oranında azaltılan kontenjanlarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

20 Şubat 2026
Eczacılık fakültesi kontenjanlarının % 23 oranında azaltılmasına takdir

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) eczacılık fakültesi kontenjanlarını azaltma kararına işaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, "Yükseköğretim kontenjanlarının veriye dayalı bir planlama süreciyle yeniden düzenlendiği, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda bazı programlarda kontenjanların düşürüldüğü ve toplam kontenjanın yüzde 23 oranında azaltılarak mezun-istihdam dengesinin ve eğitim kalitesinin öncelendiği" ifadelerini ve Eczacılık Fakültelerinin yüzde 24 oranında azaltılan kontenjanlarını takdirle karşılıyoruz" dedi

Yurdakul, partisinin söz konusu önerisinin, 8 Kasım 2025 tarihli "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" raporunda geçtiğini hatırlattı.

Yurdakul, çalıştayın; rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler, sağlık çalışanları, eczacılar, ekonomistler, bürokratlar, sosyal güvenlik uzmanları ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu 160 uzman katılımcı ile yapıldığını belirtti. Yurdakul, devamında, "Halk sağlığından sağlık ekonomisine ve teknolojik yeniliklere, tıp ve eczacılık eğitiminden özlük haklarına kadar tüm sistem bütüncül bir bakışla ele alınmıştır" dedi.

'TAKDİRLE KARŞILIYORUZ'

Yurdakul, şöyle devam etti:

"YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, "Yükseköğretim kontenjanlarının veriye dayalı bir planlama süreciyle yeniden düzenlendiği, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda bazı programlarda kontenjanların düşürüldüğü ve toplam kontenjanın yüzde 23 oranında azaltılarak mezun-istihdam dengesinin ve eğitim kalitesinin öncelendiği" ifadelerini ve Eczacılık Fakültelerinin yüzde 24 oranında azaltılan kontenjanlarını takdirle karşılıyoruz"

