2025'te yaklaşık 44 bin sanayi ürünü denetledi

'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

2025'te yaklaşık 44 bin sanayi ürünü denetledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl 43 bin 898 sanayi ürününü denetlerken, uygunsuz bulunan 4 bin 582 parça için 381 milyon 210 bin 539 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 11:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 11:35
Yazdır
2025'te yaklaşık 44 bin sanayi ürünü denetledi

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine 2025'te de aralıksız devam etti.

Bu kapsamda denetimler, metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda yapıldı. Bakanlık ekiplerince, bu dönemde 43 bin 898 sanayi ürünü denetlendi.

En fazla denetim, 15 bin 576 ile asansör ve 9 bin 364 ile elektrikli ekipmanlara yönelik gerçekleştirildi. Denetlenen sanayi ürünlerinden 4 bin 582'si uygunsuz bulundu ve 511 ürün teste gönderildi.

En fazla idari para cezası asansörlere kesildi

Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı, yüzde 10,4 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları, yüzde 21,80 ile asansörler, yüzde 15,69 ile basınçlı ekipmanlar ve yüzde 12,07 ile makineler oldu.

Bu kapsamda, 374 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Toplatma kararı verilen ürün grupları arasında, 258 ile otomotiv ve 55 ile elektrikli ekipmanlar öne çıktı.

Bakanlıkça, tespit edilen uygunsuzluklara karşı, 381 milyon 210 bin 539 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 672 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu da 219 milyon 832 bin 948 lirayla asansörler, 69 milyon 983 bin 691 lirayla otomotiv ve 29 milyon 17 bin 379 lirayla elektrikli ekipmanlar olarak kayıtlara geçti.

Metroloji alanında 2 milyondan fazla ürün denetlendi

Bakanlık, metroloji alanında da 2025'te 2 milyon 152 bin 516 ürünü denetledi ve muayene etti. Bu kapsamda, 838 bin 642 gaz sayacı, 241 bin 68 tartı aleti, 245 bin 858 akaryakıt ve LPG sayacı da incelendi.

Ayrıca, 1 yılda 384 bin 430 takograf ve 111 bin 65 taksimetre de Bakanlık denetiminden geçti.

Söz konusu yılda, 6 bin 951 hazır ambalajlı mamule yönelik denetim de gerçekleştirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber