Önder Kahveci: Ramazan'da Kamuda Mesai Saatleri Yeniden Düzenlensin

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ramazan ayında kamu kurumlarında çalışma saatlerinin iftar vakti gözetilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Kahveci, yasal mevzuatın esnek mesai uygulamasına imkan tanıdığını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 12:00, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 12:43
Önder Kahveci: Ramazan'da Kamuda Mesai Saatleri Yeniden Düzenlensin

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan ayında kamu çalışanlarının mesai saatlerinin makul şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Kahveci, oruç ibadetini yerine getiren kamu personelinin gün boyu süren mesai temposu içinde hem görevlerini eksiksiz yapmaya hem de ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Özellikle iftar saatinin mesai bitimine çok yakın olduğu günlerde çalışanların ciddi zaman baskısı yaşadığına dikkat çeken Kahveci, bunun hem iş verimini hem de sosyal hayatı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Yasal Engel Bulunmuyor

Açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesine işaret edilerek memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu, ancak kurumların ve hizmetlerin özelliklerine göre farklı çalışma sürelerinin belirlenebileceği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Ramazan ayına özel bir mesai düzenlemesinin önünde yasal bir engel bulunmadığını vurgulayan Kahveci, geçmiş yıllarda uygulanan esnek mesai düzenlemelerinin kamu hizmetlerinde aksaklığa yol açmadığını, aksine çalışan motivasyonunu artırdığını ifade etti.

Sosyal Devlet Vurgusu

Kamu çalışanlarının inanç ve ibadet özgürlüğünü kolaylaştıracak düzenlemelerin sosyal devlet anlayışının ve insan odaklı kamu yönetiminin bir gereği olduğunu belirten Kahveci, talebin bir ayrıcalık değil, Ramazan ayının ruhuna uygun makul bir düzenleme beklentisi olduğunu dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan Kahveci, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun biçimde kamu çalışma saatlerinin yeniden değerlendirilmesini ve kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanmasını istedi.

Açıklamanın sonunda Ramazan ayının millete, kamu çalışanlarına ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

