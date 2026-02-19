Fuat Oktay'dan Gençlerbirliği'ne ziyaret

Fuat Oktay, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Çakmak ile yönetim kurulunu,ziyaret etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ziyarette; Gençlerbirliği Başkan Yardımcıları Ahmet Turgut ve Ali Osman Avşar, Tesisten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Orkun Taştan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Karaman'da yer aldı.

OKTAY: BU ŞEHRİN İŞ İNSANLARI BAŞKENT KULÜPLERİNE SAHİP ÇIKMALI

Göreve yeni başlayan Çakmak ve kulüp yönetimiyle projeleri istişare etmekten mutluluk duyduğunu belirten Oktay, "Spor kulüpleri taraftarıyla, camiasıyla ve destekleyenleriyle büyür. Ankara artık sadece bir bürokrasi şehri değil; 35 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan, sanayisiyle devleşen bir şehirdir. Dolayısıyla bu şehrin iş insanlarının, başkentin kulüplerine sahip çıkması gerekir." dedi

OKTAY: YENİ STADYUMDA GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MAÇLARINI İZLEMEK BÜYÜK KEYİF VERECEK

İş dünyasının elini taşın altına koyduğunda başarının geleceğini ve bu başarıyla birlikte başkentin yeni kupaların sahibi olacağını ifade eden Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni stadın inşasıyla gereken adımı attı ve Bakanlığımız da desteğini sürdürüyor. Şimdi sıra bizde; siyasetiyle, iş dünyasıyla, sivil toplumu ve esnafıyla takımımıza sahip çıkmalı, Süper Lig'de hak ettiğimiz yere gelmeliyiz. Yeni stadyumda Gençlerbirliği'nin Süper Lig maçlarını Ankaralı hemşehrilerimle birlikte izlemek bizlere büyük bir keyif verecektir. Hep birlikte büyüyecek, hep birlikte yeni kupaları müzemize koyacağız." ifadelerini kullandı.

ÇAKMAK: İLK HEDEFİMİZ İLHAN CAVCAV'DAN ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAMAK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmak, "Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi, şu an Süper Lig'de Ankara'nın tek temsilcisiyiz. Temennimiz, ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz MKE Ankaragücü'nün de en kısa sürede ait olduğu yere dönmesidir. Bizim Gençlerbirliği yönetimi olarak ilk hedefimiz, merhum başkanımız İlhan Cavcav'dan öğrendiklerimizi uygulamaktır. Bu prensiplerin başında da 'ayağımızı yorganımıza göre uzatmak' geliyor. Gelirlerimizi ve giderlerimizi dengeli bir yapıya kavuşturmak adına yönetim olarak büyük mesafe katettik. Kulübümüzün en büyük gücü olan altyapımızdan, gelecek vadeden pırıl pırıl oyuncular yetiştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çakmak, "Devletimizin imkanları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle Ankara'ya kazandırılan, Türkiye'nin en modern üçüncü stadında önümüzdeki sezon muhteşem bir açılış yapmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, Sayın Oktay nezdinde tüm devlet büyüklerimize, bu stadı Ankara'mıza kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ankara bunu gerçekten hak ediyordu."

Ziyaret sonunda, Oktay'a üzerinde adının yazılı olduğu "06" numaralı formayı takdim etti.