Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor

İzmir'in Buca Belediyesinde çalışan yaklaşık 300 memur, 7 aydır Sosyal Denge Tazminatı ve diğer alacakları ödenmediği gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, alacakları için 3 gündür eylem yaptıklarını belirtti.

Haklı taleplerini dile getirmek için eylemlerine devam ettiklerini belirten Hükenek, "Belediye çalışanları aylardır büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. 7 aydır Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemeleri yapılmamaktadır. 2024 ve 2025 yılı eğitim yardımı ödemeleri yapılmamıştır. Arazi tazminatları ödenmemiştir. 2025 yılına ait performans ücretleri ödenmemiştir. Bu tablo artık bir gecikme değil, sistematik bir hak kaybıdır." dedi.

Kamu çalışanlarının alın teri üzerinden tasarruf yapılamayacağını vurgulayan Hükenek, şunları kaydetti:

"Bizler bu kente kamu hizmeti sunan, sorumluluk taşıyan, görevini eksiksiz yerine getiren emekçileriz. Hizmet üretmeye devam ederken, hak edilmiş ödemelerin aylarca yapılmaması kabul edilemez. Bu süreç yalnızca ekonomik bir mesele değildir. Bu süreç emeğe verilen değerin açık göstergesidir. Artan hayat pahalılığı karşısında çalışanların gelir kaybına uğratılması vicdani değildir. Bugün burada yalnızca alacağımızı değil, onurumuzu, geleceğimizi ve çocuklarımızın hakkını savunuyoruz."