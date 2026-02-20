TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 14:46, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 14:47
Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

"On bir ayın sultanı" ramazanda kılınacak ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere geldi.

Fatih Camisi'ne gelenler cuma namazını kılmak için caminin avlusunda ezanın okunmasını bir süre bekledi.

Namaz öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden kadın, erkek ve çocuklar burada dua etti.

Sultanahmet Camisi'nde de ramazanın ilk cuma namazında yerli yabancı çok sayıda kişi birlikte saf tuttu.

Kentin simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca camilerinde de yoğunluk oluştu.

