Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
'Hayat pahalılığı Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli makro sorun'
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
İkinci el konut piyasasında düşüş sürüyor: Ocakta %5,9 gerileme!
İstanbul'da yeni başsavcı belli oldu
Sosyal medyada tepki çeken görüntüye Kaymakamdan açıklama
Şoförlerle arkadaş oldu: Günde 25, yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi!
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı ve yaş sınırı değişiyor!
Ocak raporu yayımlandı: Altın yükseldi, gözler konuta çevrildi
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Maaş zamlarının ardından emeklilerin gündemi "Bayram İkramiyesi" oldu. Halihazırda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyeler için Ankara'da 3 farklı formül konuşuluyor. Kulislerdeki en güçlü senaryoya göre, ikramiyelerin yüzde 50 artışla 6 bin TL'ye çıkarılması ve yıllık toplamda 12 bin TL ödenmesi planlanıyor. İşte Ramazan Bayramı öncesi masadaki o rakamlar...

Haber Giriş : 20 Şubat 2026 16:24, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 16:24
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı. Ancak en düşük emekli aylığına ayar çekilmiş ve SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin en düşük maaşı yüzde 18,4 zamla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL olmuştu.

EMEKLİLER İKRAMİYE ZAMMINI BEKLİYOR

Milyonlarca emekli maaş zammının ardından şimdi de gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere zam yapılması gündemde. Şu an 4 bin lira olarak emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için farklı senaryolar öne çıkıyor.

İKRAMİYE ZAMMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; emekli ikramiyeleri için 3 farklı zam formülü masada.

1. SENARYO

İlk senaryo, emekli ikramiyelerinin 1.000 TL artırılması. Böylece bayram başına 5'er bin TL'den toplam 10 bin TL ikramiye verilecek.

2. SENARYO

İkinci senaryo, emeklinin bayram ikramiyesinin 1.500 TL zamla 5.500 TL'ye çıkarılması. Böylece emekliler 2 bayramda toplamda 11 bin TL alacak.

3. SENARYO

Son senaryo ise bütçe imkanlarının biraz daha zorlanarak emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılması. Böylece emekliler bayram başı 6 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin TL ikramiye verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri sadece emeklileri değil; dul ve yetim aylığı alanları, şampiyon sporcuları, şehit yakınlarını, gazileri ve güvenlik korucularını da kapsıyor. Hak sahipleri, hisseleri oranında bu ödemelerden yararlanabilecek.

