Bakan Uraloğlu: Amanos Dağları'nın altından 3 tüp tünel geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "Artık tünel kazı ve inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. Toplamda 3 farklı tüpten oluşan tünellerle demir yolu hattının toplam uzunluğunu 55 kilometre, otoyol uzunluğunu ise 25 kilometre olarak planladık." dedi.

Uraloğlu, kentteki programları öncesinde Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen merkez Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Daha sonra, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi şantiyesinde incelemede bulunan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, incelemelerinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Türk milletinin ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Hatay'ın limanları, sanayisi ve tarımıyla ülkenin kalkınmasında kritik rol oynadığını belirten Uraloğlu, Amanos Dağları'nın oluşturduğu coğrafi engelin İskenderun Limanı'nın Orta Koridor'a ve Güneydoğu Anadolu'ya etkin şekilde bağlanmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Bu engeli aşmak için de Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa ediyoruz. 19,5 kilometre uzunluğundaki demir yolu tüneli ve 19,2 kilometre uzunluğunda iki gidiş-geliş otoyol tüneli. Projemiz için 1,55 milyar avro yurt dışı kredi finansmanı sağladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayının ardından kısa sürede yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarımızı da tamamladık. Artık tünel kazı ve inşa çalışmalarımıza başlıyoruz. Toplamda 3 farklı tüpten oluşan tünellerle demir yolu hattının toplam uzunluğunu 55 kilometre, otoyol uzunluğunu ise 25 kilometre olarak planladık."

Uraloğlu, projenin iki etaptan oluşacağını ve tünel yapımını kapsayan ilk etabın Hassa Kavşağı'nda sona ereceğini belirtti.

- Mevcut güzergahlarda kısalma sağlanacak

Projede kara yolu bağlantısı için Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol Kavşağı'ndan Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasında mevcut kara yolunu birleştireceklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak demir yolu hattıyla da Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı'na daha kısa yoldan bağlanacağız. Dörtyol-Hassa projesinin gerçekleşmesiyle 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38,3 kilometre, 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15,27 kilometre, 121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergahı 20,60 kilometre, 78,8 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53,4 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 29,6 kilometre kısalacak. Bu stratejik projemiz sayesinde hem demir yolu hem de kara yollarındaki mevcut güzergahlarda toplamda 157 kilometre kısalma sağlayarak zaman ve yakıt tasarrufunun yanı sıra lojistik maliyetleri de önemli ölçüde azaltmış olacağız."

Uraloğlu, projeyle bölgedeki sanayi ve ticaret hacmini artırarak, İskenderun Limanı'nı Güneydoğu Anadolu'nun ve komşu ülkelerin vazgeçilmez çıkışı haline getireceklerini vurguladı.

Bölgede çok daha hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti sağlayacaklarını anlatan Uraloğlu, "Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki sanayi bölgelerinin Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaretinde İskenderun Limanları'nın önemini artırarak bölgedeki ticaret hacmini de yükselteceğiz." diye konuştu.

İskenderun Körfezi'ndeki mevcut ve yeni limanların Amanos Dağları'na yakınlığı nedeniyle depolama ve lojistik alanlarının yetersiz kaldığını belirten Uraloğlu, bu ihtiyaçları Hassa bölgesindeki uygun alanlardan karşılayarak ekonomik hayatı iyice canlandıracaklarına dikkati çekti.

Uraloğlu, projeyle olası depremlere karşı dirençli kara yolu ve demir yolu altyapısı kurarak bölgenin afet durumlarında kesintisiz erişim kapasitesini de geliştirmiş olacaklarını ifade etti.

- Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yatırımlar

Bakanlık olarak Hatay'daki önemli proje çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu tarafa Hatay'ımızın ulaşım ve iletişim altyapısına 120 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 440 kilometreye yükselttik. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde toplam 145,4 kilometrelik deprem konutu bağlantı yolunun 102,7 kilometresinde çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.

Kırıkhan-Reyhanlı yolu, Ceyhan-Toprakkale-İskenderun devlet yolu ve İskenderun-Antakya Otoyolu gibi 15 kara yolu projesinde de yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla temelini attıkları İskenderun-Antakya Otoyolu'nun Hatay'da devam eden en önemli ulaşım projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, İskenderun-Antakya Otoyolu ile Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'nin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Her iki proje de Amanos Dağları'nın aşılmaz görünen engelini Belen ve Amanos tünelleri gibi modern mühendislik harikalarıyla ortadan kaldırarak Hatay'ı, İskenderun Limanı ve Amik Ovası'nı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizle birlikte, Orta Koridor, Suriye, Irak ve devamında Arap yarımadasının tamamına entegre etmiş ve bağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Amanos Dağları'nın artık bir engel değil, Türkiye'nin lojistik ve ticari gücünü küresel ölçekte yükselten bir köprü haline geleceğini belirten Uraloğlu, "Bu projelerimiz İskenderun Limanı'nı Akdeniz'in vazgeçilmez bir hub konumuna taşırken, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacak. Bölgemizi sadece ulusal değil, uluslararası arenada da rekabetçi ve dirençli bir merkez haline getirecek, Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan modern İpek Yolu'nun kilit parçası yapacaktır." ifadesini kullandı.

- Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalar

Uraloğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Havalimanı'nda yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Havalimanında şu ana kadar 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete alınarak kullanılmaya başlandığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. Depremde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolunu da bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Havalimanımızın 2025 yılında 507 bin kişinin üzerinde yolcuya hizmet ettiğini özellikle belirtmek isterim. Şu anda havalimanımızın 3 bin metrelik ana pistindeki çalışmalarımızda yüzde 91 ilerleme kaydettik ve kaplama beton çalışmalarını bitirmek üzereyiz. İnşallah havalimanımızdaki tüm çalışmaları bu yıl içerisinde bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz."

Bakan Uraloğlu, depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde de balıkçı barınağının onarımı ile sahil hattını etkileyen 3,8 kilometrelik sahil tahkimatı onarımı ve yürüyüş yolu çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade etti.

Madenli Yat Limanı'nda da çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, onarım işleri için ihaleleri yapılan Dörtyol, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik balıkçı barınaklarının çalışmalarına yakın zamanda başlanacağını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, deprem bölgelerinde yol, köprü, havalimanı ve demir yolu yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini kaydetti.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan katıldı.