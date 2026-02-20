Derkan Başer Suç Örgütü üyelerine 'yasa dışı bahis' suçundan dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başer Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Cesplus Fuarcılık Turizm Otomotiv ve Ticaret Ltd. Şti, Erc Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Riessa Kuyumculuk Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Seven 7 Event Organizasyon Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Tasfiye Halinde Mess Kozmetik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. "malen sorumlu" olarak yer aldı.

İddianamede, Türkiye'de son dönemlerde hızla artan yasa dışı bahis suçu nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önlenmesi ve yasa dışı bahisle mücadele etmek amacıyla çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda, firari sanık Derkan Başer hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan araştırma raporu olduğu ve birden fazla "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan soruşturma ve kovuşturma bulunduğu belirtildi.

Başer'in "örgüt elebaşı" olarak konumlandırıldığı, "yasa dışı bahis" suçundan hakkında kırmızı bülten kararı olduğu aktarılan iddianamede, yapılan araştırmalarda Başer'in Batum'da olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, Derkan Başer'in Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da tanımlanan "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma, oynanmasına yer ve imkan sağlama, internet yoluyla ve sair suretle yasa dışı bahis oynanmasına erişim sağlama ve yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" eylemlerinde bulunarak uluslararası yasa dışı bahis organizatörlüğü gerçekleştirdiği, elde ettiği gelirleri organize bir şekilde akladığı ifade edildi.

Başer'in, birçok yasa dışı bahis sitesi kurduğu, bu sitelerin yönetimi, para transferleri, üye temini gibi konuların bir kişi tarafından yürütülemeyeceği, Başer'in suç işlemek amacıyla örgüt kurarak faaliyetlerini gerçekleştirdiği, elebaşılığını yaptığı bu örgütte sanıklar Abdulsamet Aksu, Erdemir Savun, Ertaş Savun, Caner Şenol, İnan Çelik, Onur Soğancı ve Kaan Abanoz'un değişik görevlerde yasa dışı bahis organizasyonu faaliyetlerinde yer aldıkları aktarıldı.

İddianamede, suç örgütü elebaşı Derkan Başer'in Gürcistan Batum'da yasa dışı spor bahisleri ve online casino sitelerini yönettiği, para akışını sürdürdüğü, 100 milyon dolar ile 50 personelinin bulunduğu, büyüme kararı aldığı, Batum'daki bir adreste 250 bilgisayarlık sistem kurduğu, sanal bahis işi yapmak üzere lisans başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Başer'in içinde bulunduğu bir grup tarafından kurulan siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve yoğun bir şekilde para akışı sağlandığı, çok sayıda kişinin bu sitelerde çalıştırıldığına iddianamede dikkat çekildi.

"Yasa dışı bahis suçunu meslek haline getirdi"

İddianamede, suç örgütü üyesi sanıkların yoğun şekilde yurt dışına giriş çıkış yaptıkları, üst kademedeki sanıkların ise kendilerine kayıtlı telefon hattı kullanmadığı, örgütün elde ettiği gelirleri aklamak için taşınmaz ve araçları yoğunlukla birinci derece yakınları ve başka kişiler üzerine aldıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Sanık Başer'in yasa dışı bahis eylemlerine 2016'da başladığı, 2017'de kendisinin elebaşı olduğu örgütü kurduğu, örgütün yöneticileri ve üyelerinin zaman içerisinde değişiklik gösterdiği, sanığın bir nevi "yasa dışı bahis" suçunu meslek haline getirdiği iddianamede vurgulandı.

İddianamede, sanık Başer'in faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatmanın serbest olduğu Gürcistan'a firar ettiği ve burada suçtan elde ettiği gelirlerle fiilen sahibi olduğu veya resmi olarak satın aldığı oteller ve casinolarla faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.

Başer'in suç organizasyonunu uluslararası düzeye taşıdığı, Türkiye'de emir ve talimatlarının organize ve sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla birden fazla örgüt yöneticisi belirlediği iddianamede yer aldı.

Düzenlenen MASAK raporunda, sanık Başer'in üzerine 2016'da kayıtlı 1 mesken olduğu, 2016-2017 arasında 5 farklı araç alım satımı yaptığı, Başer'in yasal geliri ile malvarlığı edimlerinin orantısız olduğu, herhangi bir kredi kartı kullanmadığı da dikkate alındığında, Başer'in bu edinimleri "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklayarak" edindiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Başer'in banka nakit işlemlerinde ise 2017-2019 arasında 6 adet nakit işlem gerçekleştirdiği, 2017'den önce ve sonraki hesap hareketlerinde ise diğer sanıklar ve bunların akrabalarıyla aralarında çok sayıda para transferi olduğu, bu paraların suçtan elde edilen gelirler olduğu raporda kaydedildi.

Başer'in Girne'de bulunan banka hesaplarıyla para hareketlerinin bulunduğu, bu yöntemle öncül suçtan elde edilen suç gelirlerinin özellikle kumar ve bahsin serbest olduğu ülkeler üzerinden yurt dışına çıkarılarak sisteme dahil edildiğine dikkat çekildi.

Diğer sanıklar Onur Soğancı, İnan Çelik ve Abdulsamet Aksu'nun Başer ile doğrudan para ilişkisi olduğu, ayrıca hakkında yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında kullanılan kişilere ait hesaplardan sanığın hesabına yoğun para transferi olduğu, sanığa ait şahsi hesapların ve sahibi olduğu şirket hesaplarının yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında kullanıldığı ve bu suretle bahis oyunlarındaki para nakline aracılık ettiği raporda ifade edildi.

Sanığın eşi "örgüt elebaşının yardımcısı" konumunda

Raporda, Başer'in suç gelirlerine meşruluk kazandırmak amacıyla Başer Yazılım Sanayi Ve Ticaret AŞ'yi kurduğu, bu şirketin yasa dışı bahis sitelerinin yazılım ve yönetimi faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kurulduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Sanık Başer tarafından 250 bin liranın "sermaye ödemesi" açıklamasıyla yasa dışı bahis hizmeti yapan şirkete yatırıldığı belirtilen raporda, bu işlemden 10 gün sonra Derkan Başer'in eşi sanık Ceren Başer'in parayı nakit olarak çektiği belirtildi.

İddianamede, sanık Ceren Başer'in "örgüt elebaşının yardımcısı" konumunda olduğu, bu evlilikten sonra mali profili ile uyumsuz mal varlığı artışının ve para transferlerinin olduğu, mali profili ile orantısız şekilde sosyal yaşam sürdüğü ve Gürcistan merkezli şirketler kurduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Derkan Başer'in firar etmesi üzerine Türkiye'deki yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerine meşruluk kazandırma eylemlerinin Ceren Başer tarafından yürütüldüğü, Ceren Başer'in örgüt elebaşından aldığı talimatları yurt içindeki örgüt üyelerine ilettiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık Ertaş Savun'un savcılıktaki ifadesinde, 2017 yılında başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hükümlü olarak cezaevinde bulunduğunu, Derkan Başer ve Erdemir Savun'un hükümlü bulunduğu yargılamada yurt dışına kaçtıklarını, kendisinin ise yurt dışına çıkmadığını, Başer'in yasa dışı bahis oynattığını, kendisinin eskiden yakın arkadaşı olduğunu, bu sebeple de sorumlu tutularak ceza aldığını söylediği aktarıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, firari sanıklar Derkan Başer, Caner Şenol, Erdemir Savun, Onur Soğancı, Serkan Karagüney, Uğur Kartal ve Kazım Kara ile sanıklar Ceren Başer, Abdulsamet Aksu, Ertaş Savun ve İnan Çelik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 17'şer yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Firari sanıklar Jumber Tchkonia ve Nino Gogodze ile sanıklar Abdulkadir Aydoğdu, Ayşe Şimşek, Doğan Taşova, Furkan Kuzucu, Hamdi Sağlam, Kaan Abanoz, Muhammet Emrah Çinik, Melek Sağlam, Taner Himmetoğlu ve Ufuk Toğay'ın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 7 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame, gönderildiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.