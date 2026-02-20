Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 129 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 18:30, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 18:23
Bakanlığın NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları için 129 milyon 322 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.