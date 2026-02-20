Geleceğin zabıt katipleri 'temsili adliye'de yetişiyor

Kütahya Germiyan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde öğrenim gören Adalet Alanı Zabıt Katipliği Dalı öğrencileri, derslerini okulda oluşturulan duruşma salonunda uygulamalı olarak görmeye başladı.



Okul Müdürü Ebubekir Kuyubaşı, yapılan çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, okulda 535 öğrencinin eğitim gördüğünü ve 5 farklı alanda öğretim verildiğini belirtti. Kuyubaşı, Adalet alanı kapsamında zabıt katipliği dalında öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmesi amacıyla, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Duruşma Salonu Uygulama Atölyesi'nin hizmete açıldığını ifade etti.



Yeni atölye ile öğrencilerin teorik olarak aldıkları bilgileri daha gerçekçi bir ortamda uygulama imkanı bulduklarını kaydeden Kuyubaşı, bu imkanın sağlanmasında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı'na öğrencileri ve öğretmenleri adına teşekkür etti.

Müdür Kuyubaşı, uygulama atölyesiyle öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasının ve mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini bildirdi.



Adalet alanı öğrencilerinden İlayda Özgedik ise açıklamasında, okulda yeni açılan duruşma salonunda derslerini hem görsel hem de uygulamalı olarak işlediklerini belirterek, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Bir diğer öğrenci İlayda Nur Çakır da Adalet alanında açılan duruşma salonunda teorik derslerin uygulamalı şekilde daha verimli işlendiğini ifade ederek, katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti.