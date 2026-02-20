Müfettişler artık Cumhurbaşkanı kararıyla atanmayacak

19 Şubat 2026 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Değişiklik kapsamında daha önce II sayılı cetvelde yer alan "Bakanlık Müfettişleri (Adalet, Mülkiye, Vergi ve İş Müfettişleri dahil)" unvanı yeni II sayılı cetvel metninde yer almadı.

Müfettişler, Bakan onayıyla atanacaklar

Söz konusu değişiklikle birlikte bakanlık müfettişliği kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılan üst kademe kamu yöneticileri listesinden çıkarılmış oldu. Böylece müfettiş kadrolarına yapılacak atamaların Cumhurbaşkanı kararı yerine ilgili bakanın onayıyla gerçekleştirilmesi gerekecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin önceki halinde müfettiş kadroları II sayılı cetvel kapsamında yer alıyor ve bu kadrolara Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılıyordu. Yeni düzenleme ile müfettişler, üst kademe atama rejimi dışına alınmış oldu.