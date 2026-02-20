21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Aydın'ın Buharkent ilçesi Üç Eylül Mahallesi'nde 7 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen cinayet olayı, 21 yıl sonra çözüldü. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahıs, V.D. isimli kişi tarafından ateşli silahla öldürülmüş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada V.D.'ye yardım ederek motosikletle olay yerine götüren şahıs tespit edilemediği için dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

Aradan geçen yılların ardından dosya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayetler Bürosu koordinesinde yeniden ele alındı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında olayın tüm detayları yeniden incelendi, tanık ifadeleri ve deliller değerlendirildi. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, olayda V.D.'ye yardım eden şahsın S.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece, 2005 yılından bu yana faili meçhul olarak kayıtlarda yer alan cinayet dosyası, zaman aşımına uğramadan aydınlatılmış oldu.