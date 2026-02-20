Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2005 yılında işlenen ve yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet, JASAT dedektiflerinin yeniden yürüttüğü soruşturma kapsamında zaman aşımına günler kala aydınlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2026 21:32, Son Güncelleme : 20 Şubat 2026 21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Aydın'ın Buharkent ilçesi Üç Eylül Mahallesi'nde 7 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen cinayet olayı, 21 yıl sonra çözüldü. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahıs, V.D. isimli kişi tarafından ateşli silahla öldürülmüş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada V.D.'ye yardım ederek motosikletle olay yerine götüren şahıs tespit edilemediği için dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

Aradan geçen yılların ardından dosya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayetler Bürosu koordinesinde yeniden ele alındı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında olayın tüm detayları yeniden incelendi, tanık ifadeleri ve deliller değerlendirildi. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, olayda V.D.'ye yardım eden şahsın S.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece, 2005 yılından bu yana faili meçhul olarak kayıtlarda yer alan cinayet dosyası, zaman aşımına uğramadan aydınlatılmış oldu.

