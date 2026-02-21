Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
İşe alımlarda 'uyuşturucu testi' dönemi... Kamu kurumları da talep ediyor
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
9 ilde bahis operasyonu: 6 süper lig takımının yöneticisi gözaltında
MİT 'tamam' derse yasa Meclis'e gelecek!
Hatay güne depremle uyandı
Üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usullerinde değişiklik
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye ise kaymakam atandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'ye asker göndermeye hazır!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama
TMSF Papara'nın satış sürecini mart ayına erteledi!
Erdoğan'dan şehit yakınlarına: Emanetinize leke sürülmesine izin vermeyeceğiz!
DMM'den Somali iddialarına yanıt: Petrol aramaları tek taraflı değil!
Tüketici Güven Endeksi son 1 yılın zirvesinde
21 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

21 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 00:03
21 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/17.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Saadet Partisi Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Kocaeli/14.00/İstanbul/18.52)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret edecek.

(Ankara/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Vizyon Toplantı ve Davet Salonu'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Balıkesir/18.58)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Mihalgazi Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/12.30/13.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına, ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Konya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor ve Boluspor-İstanbulspor maçları oynanacak.

(Iğdır/13.30/Bolu/16.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 25. haftası 3, Beyaz Grup'un 27. haftası ise 2 maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta 12 maçla başlayacak.

5- Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final'de finalist ekiplerin başantrenör ve kaptanlarının katılacağı basın toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/17.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Mersin/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında, Kuzeyboru-Aras Kargo, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray Daikin-Zerenspor, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Göztepe-Bahçelievler Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/20.00/Aydın/15.00/İzmir/16.00)

8- EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Slovenya'nın RK Celje Pivovarna Lasko ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 2. haftasında, Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçları yapılacak.

(Trabzon/14.00/Bursa/17.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. haftasında, Odunpazarı-Göztepe müsabakası oynanacak.

(Eskişehir/16.00)

