Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da sahur vakti gençlerle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 07:38, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 07:38
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin kurduğu sahur sofrasına misafir olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Onların fikirlerini dinledik, hayallerini konuştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerini, çalışma hayatına en hazırlıklı şekilde başlamalarını sağlamak bizim görevimiz. GÜÇ Projemizi bu hedefler ile hazırladık. Türkiye Yüzyılı, onların yüzyılı olacak."