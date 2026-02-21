Bozcaada feribot hattında 2 sefer iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 09:16, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 09:17
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.