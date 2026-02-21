Aca, yüzlerce dar gelirli ailenin yüzünü güldürdü

Erzurumlu hayırsever iş insanı Memet Aca, her Ramazan ayında yaptığı yardım geleneğini bu yılda sürdürdü.

Aca, yüzlerce dar gelirli aileye yardım kolisi dağıtarak bol dua aldı. Erzurum sevdasını her fırsatta dile getiren ve memleketine yaptırdığı inşaatı devam eden Termal otel yatırımı ile yüzlerce kişiye iş istihdamı sağlayacak olan Memet Aca, yardıma muhtaç ailelere de yardımları ile gönülleri fethediyor.

Memet Aca, Ramazan ayı dolayısı ile Erzurum merkez ve ilçelerindeki yüzlerce dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu. Yardım kolileri dar gelirli ailelerin adreslerine teslim edildi, Aca bol bol dua aldı.