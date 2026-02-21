Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı

Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
Edirne'de imar yolsuzluğu operasyonu: Belediye ve adliye çalışanları gözaltında!
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
TikTok, Instagram ve YouTube dahil 6 platforma resen inceleme
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
Bu belediyede, memurlar 7 aydır tazminatlarını alamıyor
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
EÜAŞ 2 bin megavatlık elektrik anlaşması imzaladı
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
Gürlek: Ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) dijital ortamda uygulamaya alınan yolcu hakları başvuru sistemiyle, Mart 2025'ten bu yana 30 bin 750 başvuru ele alındı ve bunlardan 24 bin 150'si sonuçlandırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 14:14, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 14:15
Yazdır
Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dijitalleşme çalışmaları kapsamında SHGM tarafından yolcu hakları başvuru sisteminin uygulamaya alındığını belirtti.

Sistemle, Mart 2025'ten bu yana 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldıklarına işaret eden Uraloğlu, "Sistemle 24 bin 150 başvuruyu dijital ortamda sonuçlandırdık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinde yolcu haklarının korunması ve yolcuların etkin şekilde başvuru yapabilmesi amacıyla süreçleri dijital ortama taşıdıklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor. Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi KDM-ERP üzerinden (https://kdmerp.shgm.gov.tr/) yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor."

"Uygulamayla uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz"

Yolcu hakları başvurularının, elektronik ortamda doğrudan ilgili hava yolu işletmesine iletildiğine işaret eden Uraloğlu, işletmelere, başvurunun değerlendirilmesi ve cevaplandırılması için 30 günlük süre tanındığını bildirdi.

Uraloğlu, bu uygulamayla başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçladıklarını ifade etti.

Dijital sistem sayesinde başvuruların kayıt altına alınarak şeffaf şekilde takip edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, sistemin, başvuruların standart formatta alınmasını sağladığını, böylece değerlendirme süreçlerinde birlik ve tutarlılığın güçlendiğini aktardı.

"Yolcu haklarının korunması açısından önemli katkı sağlıyor"

Bu sistemin işlem süreçlerini hızlandırdığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi. Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık. Dijital yolcu hakları sistemi, mevzuata uygun şekilde işleyişini sürdürüyor. Sistem, yolcu haklarının korunması ve başvuruların etkin şekilde sonuçlandırılması açısından önemli katkı sağlıyor. Elektronik başvuru altyapısı, önümüzdeki süreçte de yolcuların hak arama süreçlerini kolaylaştırmaya devam edecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber