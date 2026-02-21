'Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplumda ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 15:09, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 15:04
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile kavramını yansıtan ve yarışma temasına uygun fotoğrafların değerlendirmeye alındığı "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması"nda, fotoğraflar ön jüri ve ana jürinin elemelerine tabi tutuldu.

Jürinin değerlendirmeleri neticesinde, Hatay'dan yarışmaya katılan öğretmen Hüseyin Kayıkçı'nın, yaşlılıktan dolayı yatağa bağımlı olan eşine yemek yediren kişi ile "fedakarlık ve eşler arası bağlılığı" anlatan fotoğrafı birinci seçildi.

Yarışmaya Mersin'den katılan doktor Ercüment Öztürk'ün, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çektiği ve torunlarını oyun oynarken izleyen bir dedenin yer aldığı fotoğrafı, "kuşaklar arası sevgi bağını" ön plana çıkarması dolayısıyla ikinciliğe layık görüldü.

Gıda mühendisi Özge Yücel'in, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan köyünde çektiği ve torundan büyük büyükanneye kadar 4 kuşağın aynı hamur tahtasında ekmek yaptığı fotoğrafı ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Fotoğraf, "geçmiş, bugün ve geleceğin aynı hamurda yoğrularak kuşaklar arası bağın sürekliliğini" simgelemesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Grafik tasarımcı Tahir Ceylan da Konya'da çektiği fotoğrafla "sonsuzluğun ortasında bir aile" temasını yansıtarak mansiyon ödülünü kazandı.

Kategori sınırı olmaksızın "aile" teması

Yarışmayla, milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olan ailenin modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılınmasına, kadim değerlerin yüceltilmesine ve aile bilincinin toplum genelinde daha güçlü tesis edilmesine katkı sağlanması hedeflendi.

"2025 Aile Yılı" kapsamında düzenlenen yarışmayla, aile kurumunu destekleme misyonunun bir parçası olarak toplumda aile bilincinin güçlenmesine öncülük etmek, değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran aile yapısının önemini daha görünür kılarak topluma ilham vermek amaçlandı.

"Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması", kategori sınırlandırması olmaksızın aile ilişkileri, gündelik yaşamın samimi ve doğal anları, ailelerin sosyal yaşama katılımı, kuşaklararası bağlar ve etkileşim, ailelerin bir araya geldiği özel ve geleneksel günler ile aile-çocuk ilişkisi temalarını kapsayan genel bir "aile" çerçevesinde düzenlendi.

Yarışmaya başvurular 1 Ekim 2025 ile 15 Kasım 2025 arasında "ailemizgelecegimiz.com" internet adresi üzerinden alındı.

Sergileme ödülü kazanan fotoğraflar da düzenlenen sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kazananlara ödülleri törenle verilecek.

