Fuat Oktay Sincan'da Şehit Ailesinin İftar Sofrasına Konuk Oldu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın Sincan ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. Programına AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Horuz ve ilçe teşkilatı yetkilileriyle başlayan Oktay, Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

7 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Dursun Zeren ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Oktay, oda çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Sincan'daki esnafın mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve talepler ele alındı.

Oktay ve beraberindeki heyet, daha sonra Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve AK Parti yetkilileriyle birlikte Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Program kapsamında ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 10 Eylül 2016 tarihinde şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Burak Türkoğlu'nun Sincan'da yaşayan ailesi ziyaret edildi. Oktay, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk olarak aileyle bir süre görüştü.