Motorine zam geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 lira zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, yükselmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 15:29, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 15:31
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.
Son olarak salı günü motorin fiyatlarına 2,40 lira zam gelmesi bekleniyor.
- İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya,
- Ankara'da 61,42 liraya,
- İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi
bekleniyor.