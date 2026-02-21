Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı

21 Şubat 2026
Otobüse köpeğiyle binen ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kadın ile yolcu arasında kavga çıktı. "Polis benim emrim altında." deyip yolculara saldıran sözde savcı gözaltına alındı.

Şüphelinin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Toplu taşıma aracında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Köpekten rahatsız olan ve ağızlığı olmadığı için tepki gösteren yolculara, şüpheli kendisini savcı olarak tanıttı.

"Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum." diyerek rahatsızlığını dile getiren kadın yolcuya şüpheli, "İnebilirsin hayatım." yanıtını verdi.

İkili arasında sözlü tartışmanın büyümesinin ardından taraflardan birinin "Polis çağırın" talebine şüpheli, "Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye'de barın bakalım." yanıtını verdi.

Şüphelinin, "Seni öldürürüm yobaz." gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadeler de kullandığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan video kaydına ilişkin savcılık harekete geçti.

Hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şüphelinin kimliğinin Y.S. olarak belirlendiğini duyuran savcılık, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğunu duyurdu.

Ayrıca şüphelinin "İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit - Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

