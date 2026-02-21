Böcekler çıkan fırına para cezası yazıldı

Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Böcekler çıkan fırına para cezası yazıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hijyen kurallarına uymayan fırınlara ceza yazıldı. Yapılan denetimlerde bir fırında ciddi ihlaller tespit edildi. İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makinelerin ve ekipmanların kirli olduğu belirlendi. Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş : 21 Şubat 2026 16:06, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 16:07
Yazdır
Böcekler çıkan fırına para cezası yazıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hijyen kurallarına uymayan fırınlara ceza yazıldı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların sofralarının vazgeçilmezi olan pidelere yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik kapsamlı bir denetim seferberliği başlattı. Halk sağlığını korumayı amaçlayan uygulamalarda, ekmeklerin gramaj kontrolünden fırınların hijyen kurallarına, ruhsat kontrollerinden kullanılan malzemelerin saklama koşullarına varana kadar birçok başlık titizlikle incelendi.

Özellikle Ramazan pidelerinin üretildiği imalathanelerde gerçekleştirilen denetimlerde; genel temizlik kuralları, çalışanların kişisel hijyen durumu, üretim alanlarının sağlık koşulları, kullanılan malzemelerin muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri mercek altına alındı.

RUHSATSIZ VE HİJYENSİZ ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde bir fırında ciddi ihlaller tespit edildi. İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makinelerin ve ekipmanların kirli olduğu belirlendi. Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük yasal süre tanındı. Belirlenen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde işletmenin mühürleneceği bildirildi.

'HALK SAĞLIĞI KIRMIZIÇİZGİMİZDİR'

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında denetimlerin daha da sıklaştırıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir."
Sivaslıoğlu ayrıca denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayacağını belirterek, tatlı imalathaneleri, kasaplar, marketler ve toplu üretim yapan tüm işletmelerin Ramazan boyunca periyodik olarak kontrol edileceğini ifade etti. Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle hijyen standartlarının daha da önem kazandığına dikkat çeken zabıta ekipleri, kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında ise yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber