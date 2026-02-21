Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1'de yıktı

Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Ana sayfaHaberler Spor

Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1'de yıktı

Eyüpspor, 23 yaşındaki futbolcunun kaydettiği golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 21'e yükseltirken Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı. Eyüpspor, Süper Lig'de oynayacağı sıradaki maçta Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 16:36, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 16:38
Yazdır
Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1'de yıktı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında ikas Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın hemen başında ev sahibi takım rakip kalede etkili oldu. 4'üncü dakikada Umut Meraş'ın ortasında top ceza yayında Taşkın'la buluştu. Taşkın'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı.

39'uncu dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Göktan'ın ceza sahası solundan vuruşunu kaleci Jankat çeldi. Top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

İlk yarının son dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Pintor'un ortasında Taşkın'ın kafa vuruşunu kaleci Velho dışarı çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 50'nci dakikasındaki ikas Eyüpspor atağında Talha'nın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta Velho gole izin vermedi.

75'inci dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. 2 dakika önce oyuna giren Rotariu sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasına girdi. Rotariu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Raux Yao'nun sert vuruşunu yine Velho kurtardı.

Maçın 80'inci dakikasında Gençlerbirliği atağında Metehan ceza sahası dışından sert vurdu. Top kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

İkas Eyüpspor maçın uzatma dakikalarında öne geçti. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Metehan Altunbaş kaleci Velho'yu mağlup etmeyi başardı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi takımının 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil

İKAS EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 83 Radu), Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Legowski, Torres (Dk. 73 Rotariu), Emre Akbaba (Dk. 65 Raux Yao) , Pintor, Umut Bozok

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 41 Hanousek), Zuzek, Kelven, Dele-Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, M'Baye Niang (Dk. 58 Varesanovic)

GOL: Dk. 90+1 Metehan Altunbaş (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Dk. 57 Göktan Gürpüz, dk. 78 Zuzek (Gençlerbirliği), 90+4 Jankat Yılmaz (Eyüpspor)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber