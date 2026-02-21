İbrahim Tatlıses: 4 milyon dolar kaybettim

İbrahim Tatlıses, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşme sürecini anlatan Tatlıses, bu dönemde dolandırıldığını ve yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı kaybın ardından artık daha dikkatli davrandığını belirten Tatlıses, "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'da "vefasızlık gördüğünü" dile getiren sanatçı, İzmir'de de maddi olarak ağır bir darbe aldığını belirtti.



