İbrahim Tatlıses: 4 milyon dolar kaybettim
İbrahim Tatlıses, katıldığı televizyon programında İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşme sürecinde dolandırıldığını ve yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 20:11, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 20:14
İbrahim Tatlıses, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşme sürecini anlatan Tatlıses, bu dönemde dolandırıldığını ve yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini söyledi.
Yaşadığı kaybın ardından artık daha dikkatli davrandığını belirten Tatlıses, "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'da "vefasızlık gördüğünü" dile getiren sanatçı, İzmir'de de maddi olarak ağır bir darbe aldığını belirtti.